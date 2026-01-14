BBK 12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿನ್ನರ್‌ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ಈ ಬಾರಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ವಿನ್ನರ್‌ ಇವರೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.. 
1 /7

ಎಸ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..   

2 /7

ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು  ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ವಿನ್​ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್​ ಅಪ್​ ಆಗುವವರ ಹಿಂಟ್​ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.  

3 /7

ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಅಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಊಹೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ..   

4 /7

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಟಾಪ್​ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್​ 3ಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್​ 3ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್​ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ  

5 /7

ಈ ಟಾಪ್‌ ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್‌ ಲೇಡಿ ಛಲಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರೇ ವಿನ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..  

6 /7

ಈ ಬಾರೀ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ಧಕ್ಕಲಿದೆ  ಎಂಬ ಕೂಗೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು..ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿ ಶೋ ಟೈಟಲ್‌ ಯಾರು ವಿನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ..   

7 /7

ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋರ್ಟಿ ಇದ್ದು, ವಿನ್ನರ್‌ಪಟ್ಟರೆ ಯಾರ ಮುಡಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಸುದೀಪ್‌ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..

