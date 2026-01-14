BBK 12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿನ್ನರ್‌ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ಈ ಬಾರಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ..

BBK12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ವಿನ್ನರ್ ಇವರೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ..
ಎಸ್..ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗುವವರ ಹಿಂಟ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಊಹೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ..
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್ 3ಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ 3ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ
ಈ ಟಾಪ್ ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್ ಲೇಡಿ ಛಲಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಈ ಬಾರೀ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ಧಕ್ಕಲಿದೆ ಎಂಬ ಕೂಗೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು..ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿ ಶೋ ಟೈಟಲ್ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋರ್ಟಿ ಇದ್ದು, ವಿನ್ನರ್ಪಟ್ಟರೆ ಯಾರ ಮುಡಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಸುದೀಪ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..