Gillinata: ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೀಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ

Gilli Nata: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನಾಗಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದರು..ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಹಿಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಯಾವ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋಂದು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ..ಯಾವ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂವು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.. ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದಿದೆ.. ಐದು ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸತ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮಾತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು..
ನನಗೆ ಕನಸು ಕಾಣೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡು ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕೂಡ ಕಾಣುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಭಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೋಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ದೇವರನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಭಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಭಯ ಒಂದೆಡೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜನರು ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದರು.ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಳೆದುಹೋದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಈಗ ಇರುವ ಭಯ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಏನು ಒಂದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಭಯ ಇದೆ ಅಂತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು..