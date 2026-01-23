ಚಿನ್ನದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ Bigg Boss ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿನಟ!

Biggboss kannada gillinata gold showroom inaguration: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ತಡ..ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮಿ ಶರಣವ ಹಾಕಿರೋ ಚಿನ್ನದ ಸರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಸುಸ್ತೊ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 37 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..
Bigg Bossಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಲೇ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ನಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಉದ್ಯಮಿ ಶರವಣ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿನಟನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಶರವಣ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ತೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಆ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇದೇ ವೇಳೆ ಶರವಣ ಅವರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿರು ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ..