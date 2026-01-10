Biggboss kannada12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹಂತ ತಲುಪುವಾಗಲೇ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ..ಇದೀಗ ಮನೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಎಷ್ಟುದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹೆ ಈ ವಾರ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಮನೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಪರ ನಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನೂ ಸೂರಜ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗಿನಿಂದಲೂ ರಾಶಿಕಾಗೆ ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಆಗುತ್ತದೆ..ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು..
ಸೂರಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡವಾಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ವಾರ ರಾಶಿಕಾ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗಲೇ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.