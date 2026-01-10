English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಫಿನಾಲೆ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್‌

Biggboss kannada12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹಂತ ತಲುಪುವಾಗಲೇ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ..ಇದೀಗ ಮನೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
1 /6

ಹೌದು ಎಷ್ಟುದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹೆ ಈ ವಾರ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ..

2 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮನೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಪರ ನಿಂದಿದ್ದಾರೆ. 

3 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಎಂದೇ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..   

4 /6

ಇನ್ನೂ ಸೂರಜ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗಿನಿಂದಲೂ ರಾಶಿಕಾಗೆ ಸೂರಜ್‌ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಆಗುತ್ತದೆ..ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು..

5 /6

ಸೂರಜ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡವಾಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

6 /6

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ವಾರ ರಾಶಿಕಾ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌ ಇತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲಕ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗಲೇ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

