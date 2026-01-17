English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್..ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್..ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

Biggboss kannada12 trophy speciality : ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ..ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಇಷ್ಟುದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
1 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟೋಫಿಯನ್ನ ಪ್ರಿ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ..ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿ ಅಂತಾ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ  

2 /6

ಇಷ್ಟುದಿನ ಈ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿಯೇ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಖತ್‌ ಟಫ್‌ ಫೈಟ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಆಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..  

3 /6

ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..  

4 /6

ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು.ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..  

5 /6

ಹೌದು..ಈ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ, ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರಾವಳಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನದವರೆಗೆ ಕರುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.  

6 /6

ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅರಮನೆಯ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ರೆಡಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರೋದು ಭಾರೀ ವಿಶೇವಾಗಿದೆ..

Biggboss kannada12 BBK trophy launch trophy speciality Kannada Bigg Boss voting record Bigg Boss Kannada finale votes ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ

