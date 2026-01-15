BBk: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಇದರ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ..ಇಡೀ ದಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿದೆ..
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಒಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನ್ನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೊರಗಡೆ ವೋಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಸುದೀಪ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕೈ ಎತ್ತಲಿದ್ಧಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲದಿನದಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಫಿನಾಲೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಡುವೆ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಧ್ರುವಂತ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ, ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ, ಧನುಷ್ , ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ರಘು ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ..
ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಿನ್ನಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನ್ನಗಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುಭಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.