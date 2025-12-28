Bigboss kannada 12:ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ..ಇನ್ನೇನು 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಧಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಪರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಗವೇ ಇದೆ..
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸುತ್ತವೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನಾಮಿನೇಶನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಕೆಲಸದವರೆಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿವರು.
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಸನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಳಿಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು,ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಲೀ, ಸುಳಿವು ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು, ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನರಂಜನೆಯ ಕಿಂಗ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸಖತ್ ಜನಪ್ರಿಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಂಟರ್ಟೇನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಗಂಭೀರ ಜಗಳಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಗೂ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲದಿಂದಲೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಆರಂಭದಿಂದ ರಾಜಮಾತೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ,ವಾದ-ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಜಾಹ್ನವಿ, ರಘು ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ನಡೆ, ಮಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಕೀರಿಟ ಗಿಲ್ಲಿ ಮುಡಿಗೇರಲಿದೆ..