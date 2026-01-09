Biggboss title winner: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.. ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಆರಂಭವಾಗಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಣವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಜನರು - ಗಾನ ವಿನೋದ್, ಶಬರಿ, ದಿವ್ಯಾ ಗಣೇಶ್, ಸಾಂಡ್ರಾ, ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮನ್ - ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾನ ವಿನೋದ್ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ವಿನೋದ್ ಹೋದ ನಂತರ, ಉಳಿದ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಶಿಯಮ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕಕಾರ ARM ಇದುವರೆಗೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಣವ್ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು..ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರವ್, ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕಾ, ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಿನ್ ರಾವ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಿ, ಐದನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜು, ಆರನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೀಮ್, ಏಳನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಕುಮಾರನ್ ಗೆದ್ದರು.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಪ್ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿನೋದ್, ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಈಗ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 5 ರಲ್ಲಿ A ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಅರೋರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರೋರಾಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ ರಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿನೋದ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.