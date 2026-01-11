BIGG BOSS KANNADA: ಇಡೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್12ರ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..ಆ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಮಿಯಾಗಿ ಮನೆಮಂದಿಯನ್ನ ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪರ ತಾನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಭಿಸಿದೆ ಅದ್ಯಾರು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಘಟ್ಟಕಡೆಯ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದೆ.ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಕ್ಕಪಾಠ ಕಲಿಸಲಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
ಹೌದು...ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 6ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರಿತ್ತು ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಕಳೆದವಾರ ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ಮನೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು..
ಮನೆ ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವೇ ಆಗಿದೆ..ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಅಶ್ವಿನಿಯವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಸರ್ಪೋಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು..
ಹೌದೂ ನಾವು ಹೇಳಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರೆಂದರೆ ಅವರೇ ಧ್ರುವಂತ್...ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಧ್ರುವಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾ ಟೀಕಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು..
ಇದೆಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗಿದ ಧ್ರುವಂತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆಯೇ ಅತ್ತು ಗೋಗರಿದ್ದರು..ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು
ಈ ಬಾರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅಹ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ಅಲ್ಲಿಯ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಟೀವ್ ಟಾಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯೇ ಬದಯಾಗಿತ್ತು..
ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..ಇಡೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..ಇಡೀ ಮನೆ ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..