ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌

ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ರಜೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 (ಬುಧವಾರ) ರಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 (ಸೋಮವಾರ) ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗೆಜೆಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರದೋಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅದೇ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಿಹಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ರಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವು ಧಂತೇರಸ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18) ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಯಿ ದೂಜ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23) ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ 'ಛತ್ ಪೂಜೆ'. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು "ನಹೈ-ಖೈ" ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರ ಸಂಜೆ "ಷಷ್ಠಿ" ಅರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರ ಮುಂಜಾನೆ "ಸಪ್ತಮಿ" ಅರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.