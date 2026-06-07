White Hair Home Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಹಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗಬಹುದು, ನಿರ್ಜೀವವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಎಳ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋಸಿ. ಈಗ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
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