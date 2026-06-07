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ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 07, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:30 AM IST
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

White Hair Home Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಹಲವು ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು.

White Hair Home Remedies2/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗಬಹುದು, ನಿರ್ಜೀವವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 

White Hair Home Remedies3/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

White Hair Home Remedies5/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಒಂದು ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಎಳ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋಸಿ. ಈಗ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
White Hair Remedies
White Hair to black hair tips
White Hair

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