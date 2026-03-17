ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!

Best Homemade Dye for Gray Hair: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಬಳಸುವ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕೂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಅದೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ.

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅಗಾಧವಾದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. 

ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನೊಂದಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬೂದು ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

