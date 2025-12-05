ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
White Hair Remedy: ʼಬೂದು ಕೂದಲು/ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆʼಗೆ ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಒಂದು ಪಾನೀಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. 
 
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದುವೆ ʼಬೂದು ಕೂದಲು/ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆʼ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು.   

ನೀವು ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಳೆಯುವ ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು.   

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ, ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ. ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಂಪೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಟೀ ಮಿಶ್ರಿತ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.     

