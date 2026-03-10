ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ನೀರನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

White Hair Remedie: ಹೇರ್ ಡೈ, ಮೆಹಂದಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಚಹಾ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಚಹಾವು ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆರಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲನಿನ್ ವರ್ಧಕವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮೊದಲು 2 ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಚಹಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ತಯಾರಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ.
ಶುಚಿಯಾಗಿರುವ (ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದ) ಕೂದಲಿಗೆ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಲೇಪಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸದೆಯೇ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಚಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.