ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕೇ ನರಕವಾಗುತ್ತೆ! ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರಂತೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌

Astro Tips: ಸಾಮಾನುಯವಾಗಿ ಜನರು ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ದಾರವನ್ನು ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ..
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ..
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೂ ಕಪ್ಪುದಾರ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ..
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಅಶುಭ.. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ಕಾಡಬಹುದು.. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)