ಶನಿ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ...

Saturn Mercury conjunction: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬುಧ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಕೆಲಸದ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬುಧನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬುಧನು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಬುಧನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧರ ನಡುವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶದ ರಚನೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ರಾಶಿಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ, ಸಾಲಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ಎರಡು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು, ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ ಬುಧನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)