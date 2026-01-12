ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!

Makar Sankranti 2026: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದೈವಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಮಗ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಶನಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಶನಿದೇವನ ಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನ ಶನಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಶನಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳ ಆರಂಭವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನ ಶನಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ಅವರ ಕನಸು ಈಡೇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)