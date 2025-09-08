ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಚಂದ್ರ: ರಕ್ತಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನ!

Blood moon 2025: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ರಕ್ತಚಂದಿರದ ಅದ್ಭುತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
Blood moon 2025: ರಾತ್ರಿ 9.56ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆವರಿಸಿತು.
11.21ಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಮುಚ್ಚಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
11.42ಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ‘ರಕ್ತಚಂದಿರ’ ಗೋಚರಿಸಿತು.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1.26ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕುತೂಹಲದಲಿ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣಲು ಆಕಾಶದತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಂದ್ರನ ಅಗ್ನಿರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಜನರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಚಂದ್ರನ ಕೆಂಪು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಜನರು ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು.