ಭೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ "ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ"..! ಖಮೇನಿಗೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಗೊತ್ತೆ..?

ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ : ಈ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಶಹಾಬ್-3 ನಂತಹ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು, ಇಸ್ರೇಲಿ-ಯುಎಸ್ ಜಂಟಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ : ಈ ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋವಿಯತ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಕಡ್-ಬಿ ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಇದು ದೇಶದ ಕ್ಷಿಪಣಿ-ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ವಾಯು-ಉಡಾವಣಾ ಗುರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ : ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಫೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಾಯು-ಉಡಾವಣಾ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗುರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಸುಮಾರು 6.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 1,900 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕ-ಹಂತದ ಘನ-ಇಂಧನ ಬೂಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದರ ಬೂಸ್ಟರ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಎತ್ತರದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಪೇಲೋಡ್ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಯತ್ತ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹೌದು... ಬಹು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರ ಶನಿವಾರ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಇರಾನಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಈ ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಕ್ಕು ಅವರ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1,240 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಹಾರಾಡುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ ಹಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.