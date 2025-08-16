"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ

Bobby Deol: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಟರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Bobby Deol: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ . ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಣಯ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆ 1990 ರ ಅವರ 'ಗುಪ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಟ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದ ನಟಿ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ.
'ಬೆಚನಿಯಾನ್' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಮನಿಷಾ ಅವರ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಬಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು, "ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆ. ಗುಪ್ತ್ ಅವರ 'ಬಾಚೆನಿಯಾನ್' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದು ನಂತರ ನನ್ನ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು."
"ಅವಳು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಬಂತು. ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಅವಳು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚನಾ ಚಾಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಳು".
"ಕೊನೆಗೆ, ನಾನು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ."
ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮನಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಉಪಾಖ್ಯಾನವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್, ಮನಿಷಾ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ 'ಗುಪ್ತ್' ಚಿತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.