ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕುದಿಸಬೇಕಾ, ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬೇಕಾ.. ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಪಟೋಟಾವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಗೆಣಸು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗೆಣಸನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕುದಿಸಿಯೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ?
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಎರಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಹುರಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಗೆ ಗೆಣಸನ್ನು ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಗೆಣಸನ್ನು ಕುದಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಗೆಣಸು ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಗೆಣಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಣಸು ತಿಂದರೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಣಸು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.