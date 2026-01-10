ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

Health Tips : ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, 6 ರಿಂದ 7 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು 5 ಗ್ರಾಂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ 12, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಬಹುದು? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವು ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿದ್ದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೂ, ಪೂರ್ಣ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು, 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮೃದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ತಾಪಮಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಚಿಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು? ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಸೆಯಿರಿ. ಅಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಬಹುದು.