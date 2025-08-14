13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಸಾಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ !

Indiaʼs Richest Comedian : 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಸ್ಯನಟ. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಜಾನಿ ಲಿವರ್... ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನಿ ಲಿವರ್ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಜನ್ಮದಿನ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಗೂ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಈಗ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ.
ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅದರ ನಂತರ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಜನರು ಇವರ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಆಸ್ತಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಟಿವಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಲೋಖಂಡ್ವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ 3BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿ Q7, ಹೋಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನಿ ಲಿವರ್ 1984 ರಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಅವರ ಮಗ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನಟನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.