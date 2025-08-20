"ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಟ್‌ ಆಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರ್ಸಿ".. ನಿರ್ದೇಶಕನೊಂದಿಗಿನ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Eesha Agarwal: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Eesha Agarwal: ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸುಂದರ,ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಳಕು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕರಾಳ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಇಶಾ ಅಗರ್ವಾಲ್.
ನಟಿ ಇಶಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನೀಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಲಾತೂರ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದವಳು. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ."
"ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನವೊಲಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಆಡಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಶಾ ಹೇಳಿದರು."
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಇಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದರು."
"ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾನು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ತಿಟ್ಟಿವಾಸಲ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಶಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, "ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಆಫರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ನಾನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಶಾ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.