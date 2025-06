ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಿಧನ; ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ!!

2 /5

ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೂ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಜಯ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ʼಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದುರಂತದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿʼ ಎಂದು ಸಂಜಯ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರತೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ನಿಧನದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ 3ನೇ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಚ್‌ದೇವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. Terrible news of the tragic Air India crash in Ahmedabad. My thoughts and prayers are with all the families affected. May they find strength in this difficult hour. 🙏 #planecrash — Sunjay Kapur (@sunjaykapur) June 12, 2025