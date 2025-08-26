English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್‌ನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಟವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ 78.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
6,636 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ 14 ಮತ್ತು 15 ನೇ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಹೊಳೆಯುವ ರಾತ್ರಿಗಳ ಹತ್ತಿರದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಮನೆಯು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನಸಿನ ಅರಮನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 1.18 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂಬೈನ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ 3.91 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೇ 1% ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ದರವು 5% ಆಗಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಕೃತಿ ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 84.16 ಕೋಟಿ ರೂ.ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ.

ಈ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ 1,209 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ತೆರೆದ ಟೆರೇಸ್, ಇದು 15 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂದ್ರಾ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃತಿ ಈ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೆವಲಪರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ಅಲಿಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ

