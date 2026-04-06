ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಂಧನ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪೋಲಿಸ್ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ನೈಜವಾಗಿರುವ ಬಂಧನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಕಾಯತ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸದ್ಯ 'ಡಕಾಯತ್' (Dacoit) ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಲಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ 'ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಂಟ್' ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ "Oh No Mrunal Thakur Arrested" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ.
"ಗಾಬರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ಡಕಾಯತ್' ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.