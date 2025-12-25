English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌

ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಖತ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಕುರಿತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಶೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೆಸರು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕದಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯರ್‌ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಇಬ್ಬರೂ ಸೀಕ್ರೇಟ್‌ ಟ್ರಿಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.   

ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಡೀಪ್ ಲವ್​​​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.   

ಸದ್ಯ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಅಭಿನಯದ ಡಕಾಯಿತ ಹಾಗೂ ದೋ ದೀವಾನೆ ಸೆಹೆರ್‌ ಮಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

ಸ್ಟೈಲೀಶ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.     

