"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತನಗೆ ತಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ. 'ಮುಲ್ಕ್', '83', 'ಗುಡ್ ಬೈ' ಮತ್ತು 'ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 2' ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನೀನಾ ಗುಪ್ತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ, "ನಾನು ನಟಿಸಿದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ".
"ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ನಾನು ಅಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ".
"ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ.”
"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು". ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.