"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Vidya Balan viral comments: ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Vidya Balan: ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣೀತಾ, ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಸಮಿದೀಶ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ 'ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಸಮಿದೀಶ್' ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ನೀವು ಪೋರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಸಮದೀಶ್ ವಿದ್ಯಾಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಕೆ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. "ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನನಗೆ ಪೋರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಪೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪೋರ್ನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಪೋರ್ನ್ ನೋಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲಲ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.