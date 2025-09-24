Actress life : ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ.? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ.
'ಗೈಡ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ರೋಸಿ' ಪಾತ್ರವು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಗೈಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನೃತ್ಯ 'ಸಪೇರೆ ಕಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್'. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನಗೆ, 'ನೀನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಾವಿನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು," ಎಂದು ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, "ನೀನು ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗಿ, ನೀನು ಇದನ್ನ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಹೀದಾ ಕೋಪಗೊಂಡಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಭಾರತೀಯರು ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಎಂದಲ್ಲ" ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದವೇ ನಡೆಯಿತು. ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವುದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ವಹೀದಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಹಾವು ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೊದಲು ಸೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋದರು ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದವೇ ನಡೆಯಿತು. ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವುದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ವಹೀದಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಹಾವು ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೊದಲು ಸೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋದರು ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.