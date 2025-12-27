Bollywood Actresses : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲ ನಟಿಯರು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
Bollywood Actresses: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಥೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. “ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನಕಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟನಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ರಥೀ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಲೈಟನಿಂಗ್, ಲಿಪ್ ಫಿಲ್ಲರ್, ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಬೋಟಾಕ್ಸ್, ಮೂಗು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ‘ಬಾಜಿಗರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಲದ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಮುಖಚಹರೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ರೀತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಿವಾ ರೇಖಾ ಅವರ ರೂಪಾಂತರವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಮೈಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೇಖಾ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಂದಿನ ಹೊಳೆಯುವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ‘ಡಸ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಪಾಶಾ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ವದಂತಿಗಳೇ ಹೊರತು, ಬಹುತೇಕ ನಟಿಯರು ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟನಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲ.