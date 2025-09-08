ಕುಂತರೂ, ನಿಂತರೂ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುವ ಟಾಪ್‌ 8 ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..! ವಯಸ್ಸು, ಬಣ್ಣ, ನಟನೆ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೂರೊಂದು ಕಾರಣ..!

Bollywood Actresses: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿಯರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಟ್ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಗಮನ ಕೊಡದ ಈ ಸುಂದರಿಯರು ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
Actresses Trolled Online: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಟಿ ಡಿಮ್ರಿ ಜೈಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೊಳಗಾದರು. ಜನರು ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು, ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಟ್ರಿಪ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಅವರ ಕಂಕುಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಕಾರಣ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಜನರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ನಂಬದೆ, ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು "ನೀಪೋ ಬೇಬಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಟೀಕೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಕೂಡಾ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ತಾಪ್ಸೀ ಪನ್ನು ಕೂಡಾ ಆಗಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹದ ಕುರಿತು, ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಪ್ಸೀ ಅಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. .