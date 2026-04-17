ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Daisy Shah on Bad touch : ಸಿನಿರಂಗ ನಾವು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸಲೀಸಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇಂಡ್ರಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು.. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ..
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಡೈಸಿ ಶಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು... ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರ ಪಯಣ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ತೇರೆ ನಾಮ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ಲಗನ್ ಲಗಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡೈಸಿ ಶಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಡೈಸಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 'ಜೈ ಹೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 'ರೇಸ್ 3' ನಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಡೈಸಿ ಶಾ... ಒಮ್ಮೆ ಆಡಿಷನ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಆರು-ಏಳು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಂಬಾ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದರು.. ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಡೈಸಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ.... ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಆಘಾತದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುರುಷರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿರಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ.. ಎಂದು ಡೈಸಿ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದ ಡೈಸಿ ಶಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ರೆಡ್ ರೂಮ್' ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಒಟಿಟಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಗೌರ್ ಮತ್ತು ಅನುಜ್ ಸಚ್ದೇವ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಡೈಸಿ ಶಾ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.