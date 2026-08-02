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ರೋಹಿತ್‌, ಸಚಿನ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌.. ಜೈಸ್ವಾಲ್‌?

Written ByBhimappa
Published: Aug 02, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:52 PM IST
ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯಾರೆಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Yashasvi jaiswal, Mrunal Thakur: ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯಾರೆಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

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ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಒಂದೇ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.    

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ಸದ್ಯ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನನಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನೋಡಲು ತಂದೆ, ಸಹೋದರ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಹೇಗೆ, ಯಾರು ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

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ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಸಚಿನ್..ಸಚಿನ್.. ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದೇವು ಎಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಸಚಿನ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ, ನನಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಫೆವರೀಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

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ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿನ್‌ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ.   

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