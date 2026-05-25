Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಒಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್.. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್.. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಹೋದರರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆ!

ಒಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್.. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್.. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಹೋದರರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆ!

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 25, 2026, 04:43 PM IST|Updated: May 25, 2026, 04:44 PM IST

Bollywood brother jodis: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಹೋದರರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಫಲರಾದ ಸಹೋದರರ ಕಥೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
 

Bollywood brother jodis 1/6

ಆಮಿರ್ ಖಾನ್-ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್ ನಿಜವಾದ ಸಹೋದರರು. ಆಮಿರ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಫೈಸಲ್ 1-2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Bollywood brother jodis 2/6

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್- ಸೊಹೈಲ್-ಅರ್ಬಾಜ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸೊಹೈಲ್, ಅರ್ಬಾಜ್.. ಈ ಮೂವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಸೊಹೈಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆದರೆ ಅರ್ಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Bollywood brother jodis 3/6

ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ-ರಾಹುಲ್ ಖನ್ನಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಖನ್ನಾ ಕೂಡ ಸಹೋದರರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.  

Bollywood brother jodis 4/6

ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್- ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಸಹೋದರರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಟರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸತತ ಹಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಸಂಜಯ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.  

Bollywood brother jodis 5/6

 ಆದಿತ್ಯ  ಚೋಪ್ರಾ- ಉದಯ್‌ ಚೋಪ್ರಾ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸಹೋದರರು. ಆದಿತ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉದಯ್ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉದಯ್ ಕೆಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.  

Bollywood brother jodis 6/6

ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ - ಸನ್ನಿ ಕೌಶಲ್  ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಕೌಶಲ್ ಸಹೋದರರು. ವಿಕಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.  

Tags:
Bollywood Brothers
Bollywood Star Siblings
Salman Khan and Brothers
Aamir Khan and Faisal Khan
Vicky Kaushal
Celebrity brothers
Bollywood
ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌
ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ
ಉದಯ್‌ ಚೋಪ್ರಾ
ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್‌ ಸನ್ನಿ ಕೌಶಲ್

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: 51 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್!

ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: 51 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್!

Karnataka Guest Teachers18 min ago
2

ನಟ ಕಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ನಟ.. ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು ಎಂದು ಭಾವುಕ!

Bandla Ganesh emotional interview18 min ago
3

ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ; ತಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವಳ ಕೊ*ಲೆ

Shiggavi Anganwadi murder21 min ago
4

ರಾಯರ ಭಕ್ತರೇ.. ನೀವು ಮಂತ್ರಾಯಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Mantralaya23 min ago
5

27kmpl ಮೈಲೇಜ್‌, 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌.... ಇದೇ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಅಗ್ಗದ 7-ಸೀಟರ್ ಕಾರು...

Maruti Eeco37 min ago