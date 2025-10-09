Wedding performance cost: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಗಲು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್: ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬಹಳ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್-ಆಲಿಯಾ ಭಟ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್: ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮದುವೆಗಳು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್: ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಅವರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ತಾರೆಯರು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕತ್ರಿನಾ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕತ್ರಿನಾ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.