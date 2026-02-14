Bollywood Couples: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟ ನಟಿಯರು. ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Bollywood Couples: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ‘ರೀಲ್ ಲೈಫ್’ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅರಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೀತಿ ದಾಂಪತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತರ ಭಾಗ ಒಂದರ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಅರಳಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ‘ರಹಾ’ ಜನಿಸಿದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿ'ಗೋಲಿಯೋನ್ ಕಿ ರಾಸ್ಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾದರು. 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ಹಾಗೂ 'ಪದ್ಮಾವತ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ 2018ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
'ಶೇರ್ಷಾ' ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 'ತಶಾನ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ 2012ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಕಾಜೋಲ್ - ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್.. ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು 'ಹಲ್ಚಲ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರು 1995 ರಲ್ಲಿ 'ಗುಂಡರಾಜ್' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 1999 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ - ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಹಾಗೂ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ - ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಜೋಡಿಗಳೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಜೆನಿಲಿಯಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ - ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು 2003 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ತುಜೆ ಮೇರಿ ಕಸಮ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಹಿಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ