  • ʼಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇನೆʼ.. ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!

ʼಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇನೆʼ.. ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!

Actress aishwarya rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

1994 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಗೆದ್ದರು.  

ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.  

'ತಾಲ್' ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ. ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

'ತಾಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..   

