ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.!

Famous Actor tragedy life : ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸಹ ಒಬ್ಬರು.
ಈ ನಟ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮತ್ತು ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿವಾದವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ. ಆ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶೈನಿ ಅಹುಜಾ.
'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್', 'ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ', 'ಓ ಲಮ್ಹೆ', 'ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟ್ರೋ', 'ಹಜಾರೋ ಖೋವಾಹಿಶೆ ಐ' ಮತ್ತು 'ಖೋಯಾ ಖೋಯಾ ಚಂದ್' ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2009 ರಲ್ಲಿ, 19 ವರ್ಷದ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಶೈನಿ ಅಹುಜಾ 35 ವರ್ಷದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡಿತು.
ಜೂನ್ 2009 ರಲ್ಲಿ, ನಟನನ್ನು ಸೇವಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 (ಅತ್ಯಾಚಾರ) ಮತ್ತು 506 (ಸಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. 2011 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶೈನಿ ಅಹುಜಾಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು.
ನಂತರ, ಶೈನಿ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಸೇವಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಸೇವಕಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶೈನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. 2011 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಶೈನಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶೈನಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2015 ರಲ್ಲಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 1973 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶೈನಿ ಅಹುಜಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಶೈನಿ ಅವರ ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್. ಶೈನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಷಿಯಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಶೈನಿ ಅಹುಜಾ 2005 ರಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹಜಾರೋ ಖೋಯಾಶಾ ಏಸ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಕರಮ್', 'ಸಿನ್ಸ್', 'ಕಲ್: ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಟುಮಾರೋ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು, ಶೈನಿ ಅಹುಜಾ 2005 ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುರುಷ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.