English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿಮಾ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ನಟಿ..! ಅದೂ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್‌ ಹಾಡು

Madhuri Dixit facts : ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ನಟಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ.. ಹೌದು.. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾಪ್‌ ಆಗಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಿರಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈಕೆಯ ರೇಂಜ್‌ ಬದಲಾಯಿತು.. ಯಾರು ಆ ನಟಿ.. ಯಾವುದು ಆ ಹಾಡು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 
1 /7

ಈ ನಟಿ ಈ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಗ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಸಿನಿಮಾ ಸೋತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಏಕಾಏಕಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಿರಿ ಪಡೆದರು.. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌..

2 /7

ಹೌಧು.. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಟನೆಯ 'ತೇಜಾಬ್‌' (Tezaab movie songs) 1988 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾಧುರಿ ಅನೇಕ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.  

3 /7

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಬೋಧ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ತಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.  ಅನೇಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ, 'ತೇಜಾಬ್‌' ಚಿತ್ರ ಮಾಧುರಿ ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡಮ್‌ ನೀಡಿತು. 

4 /7

ಮಾಧುರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅವರು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹಾಡು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ,, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ 'ಏಕ್ ತೊ ತೀನ್...'.(Ek Do Teen song) ಈ ಹಾಡು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಗ್‌. 

5 /7

ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ದೃಶ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಮಾಧುರಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಾಧುರಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿಗಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.  

6 /7

'Tezaab' ಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಮಾಧುರಿ ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರ.  

7 /7

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ರಾಮ್ ಲಗಾನ್, ಪೀಟಾ, ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ದಿಲ್, ಸಾಜನ್, ಪೀಟಾ, ಕಲ್ ನಾಯಕ್, ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್, ರಾಜಾ, ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಗಲ್ ಹೈ, ಬುಕಾರ್, ದೇವದಾಸ್, ಲಜ್ಜಾ, ಆಜಾ ನಾಚ್ಲೆ ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Actress Madhuri dixit Madhuri Dixit Ek Do Teen song Ek Do Teen tezaab ek do teen

Next Gallery

ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು! ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇರುವ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಯ ಏನು?