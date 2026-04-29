Mamta Kulkarni lifestyle : 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಿದ್ದ ದಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ರಾಮಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಉತ್ತುಂಗದಿಂದ ವಿವಾದಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದೇಶವನ್ನೇ ತೊರೆದ ನಟಿಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
'ಬೋಲ್ಡ್' ಎಂಟ್ರಿ : 1992ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾದವರು. ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ಗಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಟಾಪ್ಲೆಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸುಂದರಿ : ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಖಿಲಾಡಿ) ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಮಮತಾ, ಅಂದಿನ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಟು : ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಡಾನ್ ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಮಮತಾ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸ : ಭಾರತದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ನಂತರ ದುಬೈ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬದುಕಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ವಿವಾದ : ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದು ಈ ವಿಚಾರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಕಿನ್ನಾರ್ ಅಖಾಡದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ : ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಮಮತಾ, ಕಿನ್ನಾರ್ ಅಖಾಡ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಭೂಗತ ನಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಖಾಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಅಖಾಡದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು.