ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ

Actress Rekha life : ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಖಾ ಇಂದಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೇಖಾ ಜೀ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ..
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ರೇಖಾ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬಾ "ಕೊಳಕು". ನಾನು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡದೇ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು.
ರೇಖಾ ಅವರು ಸಿಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ದಿಟ್ಟತನ ಈ ಮಾತುಗಳೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ರೇಖಾ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿ ಗರೆವಾಲ್ ಅವರ ರೆಂಡೆಜ್ವಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕರಾಳ ಬದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕಥೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದಾದರೂ, ಇದು ಇನ್ನೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.