ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದು ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ..? ನಿವು ಊಹೆನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ.. ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತಿಹಾಸ

Ranveer Singh Education history : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದು ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಓದಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಣವೀರ್ ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ರಣವೀರ್ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನ ಮುಂಬೈನ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಆಗೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮುಂಬೈನ ಎಚ್.ಆರ್. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ರಣವೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಡಿಯಾನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಾ ಪದವಿ (Bachelor of Arts) ಪಡೆದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಓದಿದ್ದು ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ 'ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ರಣವೀರ್, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತ್ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರೋ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ಇದೀಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎದಿರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಎದಿರು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ..