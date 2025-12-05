English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !

ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹದಿ ಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಈ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. 
1 /10

ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಧಾನವಾದಾಗ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. 

2 /10

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಅನೇಕರು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕರ ಯೋಚನೆ. ಆದರೆ ಇದು  ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು.   

3 /10

ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಧಾನವಾದಾಗ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಮದ್ದು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.   

4 /10

ಬಿಳಿಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು.     

5 /10

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೀಡುವ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

6 /10

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವ ತರಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.   

7 /10

ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

8 /10

ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಮಾರು 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ  ಹಾಕಿ  ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 

9 /10

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವುದು.  

10 /10

ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

