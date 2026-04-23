IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್‌..?

IPL 2026 in dot balls: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಹರಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್?.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 81 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 27 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ರಿಂದ 14 ಓವರ್ಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್. ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ 25 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 75 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರನ್ ನೀಡದೆ ಸುಮಾರು 12 ಓವರ್ಗಳಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು 11 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 7 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 26 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 67 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂದರೆ 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 7 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ 13 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ 218 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಅವರು, 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 22 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 65 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 11 ಓವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಗರ್ 8 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಇದುವರೆಗೆ 63 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 6 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು 22 ಓವರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 63 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಎಂದರೆ 10 ಓವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಈ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 24 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು 200 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.