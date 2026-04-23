English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್‌..?

IPL 2026 in dot balls: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಹರಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌?. 
 
1 /10

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ‌ ಅವರು ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ‌ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 81 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.   

2 /10

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ‌ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 27 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ರಿಂದ 14 ಓವರ್‌ಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

3 /10

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್. ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌   

4 /10

ಈ 25 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 75 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಚರ್‌ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರನ್ ನೀಡದೆ ಸುಮಾರು 12 ಓವರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು 11 ವಿಕೆಟ್ಸ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

5 /10

ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 7 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ 26 ಓವರ್‌ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 67 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂದರೆ 11 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.  

6 /10

ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್‌ ಅವರು 7 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಂದ 13 ವಿಕೆಟ್ಸ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ 218 ರನ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

7 /10

ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಅವರು, 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 22 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 65 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 11 ಓವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಗರ್‌ 8 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

8 /10

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಇದುವರೆಗೆ 63 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 6 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು 22 ಓವರ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 63 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ 10 ಓವರ್‌ ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

9 /10

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಈ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.     

10 /10

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಭುವನೇಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 24 ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು 200 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Next Gallery

