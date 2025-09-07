Asia Cup 2025: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ T20 ಟೂರ್ನಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಯುಎಇ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲವು ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಟಾಪ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಾರು? ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಭಾರತದ ಪರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 63 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿರುವ ಅರ್ಷದಿಪ್ 18.30ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 8.29 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 99 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು 80 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 79 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು, 25.09ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 8.19 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 96 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. 114 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 102 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ 26.43ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 8.20 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 94 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 87 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 86 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರ್, 23.10ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 6.96 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 90 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ 70 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 69 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು, 17.74ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 6.27 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 89 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.