  BPL Card: ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್​! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದು..!

BPL Card: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ರದ್ದತಿಯ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಸಿಕಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಏನಿದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್‌? ಮುಂದೆ ಓದಿ...
 
BPL Card: ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳಿಗೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರ ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.   

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದೀಗ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ  ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,143, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 12,431, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 12,431, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 48,891, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ 10,376ನಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.  

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾಗಿ 3.90 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು BPL ನಿಂದ APLಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ APL ಆಗಲು ಅಥವಾ BPL ರದ್ದಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಎಂದರೆ, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ BPL ಕಾರ್ಡ್‌ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ‌ ಪಡೆದಾಗ, ವೇತನ 15 ಸಾವಿರ ತೋರಿಸಿದರೂ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.   

ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1.20 ಲಕ್ಷ‌ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಡಿಲೀಟ್‌. 1.20 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

