English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ʼಗುಂಡಮ್ಮ..ಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು?

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ʼಗುಂಡಮ್ಮ"..ಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು?

Brahmagantu serial acter marraige photos: ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಭಾರತಿ ಭಟ್‌ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.. 
1 /5

ಇದೀಗ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್‌ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಜಾರಾಮ್‌ ಭಟ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

2 /5

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್‌ ಅವರು 30kg ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

3 /5

ಸೀರಿಯಲ್‌ ಬಳಿಕ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ನ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೇಗ ಔಟ್‌ ಆಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು

4 /5

ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ  ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದರು..  

5 /5

ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದರು. 

Brahmagantu Serial acter geetha bharathi bhat rajaram bhat marraige photos

Next Gallery

ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..