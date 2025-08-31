Brahmamudi Nainisha Rai : ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಿಗಿಂತ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸುಂದರಿಯರ ನಿಜ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ..
ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುಂದರಿಯರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ನಾಯಕಿಯರು.. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಿಸಿ ಇಂದು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Nainisha Rai : ಈ ಪೈಕಿ ನೈನಿಶಾ ರಾಯ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಈ ಬಂಗಾಳಿ ಗೊಂಬೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
Nainisha Rai serials : ಎ ಲಿಟಲ್ ಲವ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ, ಇಂಟಿಗುತ್ತು, ಮತ್ತು ಹಂಸಗೀತೆಯಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಶ್ರೀಮಂತುಡು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ನೈನಿಶಾ.. ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
Nainisha Rai family : ನೈನಿಶಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಮಗಳು ನಟಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
Nainisha Rai lifestyle : ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಃ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ.. ಸಿರಿಯಲ್ ಆಫರ್ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ, ಕೆಲವರು ಕಮಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
Brahmamudi serial : ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರವೂ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೈನಿಶಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Nainisha Rai engagement : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ, ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಆಶಿಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜೀ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಚಾಮಂತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.